◆米大リーグレッズ３―２レッドソックス（２９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２９日（日本時間３０日）、敵地・レッズ戦に「７番・左翼」でスタメン出場し、２打数無安打、２四球に終わった。チームもレッズに逆転負けを喫した。開幕３試合目にして初めてスタメン出場した吉田。代打で出場した前日２８日（同２９日）の今季初打席は四球だった。