春の行楽シーズンを迎え、ドライブの機会が増えるこれからの時期、強い日差し対策としてサングラスを着用する人も多いでしょう。 しかし、サングラスをかけたままトンネルに進入する行為には、思わぬ危険が潜んでいます。 トンネル内での色の濃いサングラス着用は、安全運転義務違反になるおそれがある サングラスは、運転中の日差し対策として重宝するアイテムです。 とくに西日や向かいからの強い日差しの際、