15番人気レッドモンレーヴが2着に大健闘し、ロードカナロア産駒のワンツーとなった。勝ち馬の後ろで脚をためて直線、外に出されると上がり3Fは勝ち馬に次ぐ32秒5の剛脚を発揮。酒井は「返し馬からブリンカーが利いている感じ。3角でごちゃついて、いつもならやめてしまうけど気持ちを維持していました」と回顧。蛯名正師は「（馬体重が前走比18キロ減で）今回は絞って調整しました。よく頑張ってくれましたね」と手応えを得て