昨年のスプリンターズS覇者ウインカーネリアンが7番人気3着。好位4番手からしぶとく粘り、関東馬のワンツースリー決着となった。三浦は「同型が多いのを想定して、馬の後ろに入れて進めました。直線での反応も素晴らしかったです」と振り返りつつ「サトノレーヴより早めに自分の良さを生かしてリードを取りたかったんですけどね。勝ち馬が本当に強かったです」と脱帽していた。