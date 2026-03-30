昨年まで3年連続当レース2着のナムラクレアは6着。後方から馬群をさばいて伸びてきたが上位馬には及ばず、引退レースで悲願のG1タイトルには届かなかった。浜中は「最後の手綱を任せていただき、勝利に導きたかったですが、そうならず申し訳ないです」と言葉を絞り出し「ここまでたくさんコンビを組めたことは自分の財産です」とかみしめた。長谷川師は「想定以上に速いペースで前半に脚をためられない感じになりました」と