▼4着パンジャタワー（松山）無理せず、いいポジションで脚をためられた。直線で一瞬、来られそうだったけど、最後で脚が上がってしまった。▼5着レイピア（丸山）スタートをしっかり決めて、ウイン（3着馬）の後ろで我慢して運べました。直線もしっかり伸びて頑張ってくれている。▼7着ダノンマッキンリー（高杉）スタートして行きっぷりが良かったらリズム良くと思っていたけど、前でごちゃついて無駄にファイトしてしまっ