◇パ・リーグロッテ0−4西武（2026年3月29日ZOZOマリン）ロッテは打線が5安打と沈黙して零敗。球団史上初の2年連続開幕3連勝はならなかった。初黒星となったサブロー監督は「ちょっと受け身になった部分もあるんですけど、平良君が良かった。完敗です」と脱帽。先発・小島は1失点も4四死球と不安定な内容で4回降板となり「徐々に良くはなってきていた感触もあったので交代は悔しい」と振り返った。指揮官は「リズムが