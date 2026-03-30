▼2着アクションプラン（荻野極）ずっと抱えて内でロスなく運べた。いろいろな競馬ができるようになってきた。▼3着ブレイクフォース（横山武）良くも悪くもこれがこの馬の形。ペースが流れなかった中でよく頑張ってくれた。▼4着ヴァルツァーシャル（丹内）ペースが落ち着いてしまった。いい感じで上がって行けたが、ハマらなかった。▼6着チュウワクリスエス（原田）スムーズな競馬はできた。初重賞でよく頑張っている。