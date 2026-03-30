3歳1勝クラスの牝馬限定戦、中山9R・ミモザ賞は3番人気ベンヴェヌータ（辻、父ロゴタイプ）が逃げ切って無傷2連勝。石橋は「追い切りに乗って、新馬前より動けるようになっていた。ヨーイドンで、という感じの馬ではないがコントロールの利く馬。よく走ってくれた」と回顧しつつ「精神面が課題になってくると思う」と今後の成長に期待していた。