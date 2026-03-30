ギタリストの布袋寅泰（64）が29日、東京・西五反田で4月に開校する音楽専門学校「バンタンミュージックアカデミー」のイベントにゲスト出演した。特別顧問として、入学予定者4人の質問を受ける形で語り合った。流行のAIを用いた曲作りへの質問には「便利だけど全て委ねてしまうと誰もが一緒のツールを使うことになる」と弊害を指摘。「POISON」「バンビーナ」「スリル」などのヒット曲を送り出し、音楽活動45周年を迎える大先