阪神11R・六甲Sは、1番人気ベラジオボンド（牡5＝上村、父ロードカナロア）が鋭く伸び、あっさり差し切った。連勝で通算5勝目。池添は「抜け出して遊んだけど、それだけ余裕があったということでしょう。重賞戦線でもやれるポテンシャルがある」と絶賛。上村師も「力通り。（前走に続いて）距離を1600メートルにしたのも良かった」と手応えを口にする。マイル路線の新星が誕生した。