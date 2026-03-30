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【競走除外】▽4R…ヒッグスボソン（馬場入場後に右前肢ハ行）▽9R…ビップディラン（馬場入場後に左前肢ハ行）【競走中止】▽10R…タマモキャリコ（発走直後につまずき落馬）【過怠金】▽3R…小林美1万円（3角外斜行）、秋山1万円（直線外斜行）▽11R…田辺5万円（発走後まもなく内斜行）、岩田康1万円（3角手前内斜行）、酒井3万円（4角外斜行）【戒告】▽1R…森田（ムチの使用法）▽5R…古川奈（発走後まもなく内斜行）