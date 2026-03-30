「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）痛快な木製音が響いた。始まりを告げるアーチが、黄色く染まった左翼席へと伸びていく。ダイヤモンドを１周した阪神・森下翔太外野手は、佐藤輝と互いの手を打ち鳴らした後に“マッスルポーズ”のような新セレブレーションを披露。開幕カード勝ち越しへ導くチーム今季１号に、雄たけびを挙げた。「自分が打つ前にいろんな通過点があって、あの一発につながった。聖也さん（木浪）