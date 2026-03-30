９冠を達成した人のみが手にすることができるゴールドカードを持つ山口さん＝２７日、横浜商業高校ビジネススキルの育成を目的とした全国商業高等学校協会主催の検定（全商検定）で、横浜市立横浜商業高校３年の山口大介さん（１８）が全９種目の１級を取得した。商業高校界で「９冠」と呼ばれる快挙の達成は、１４０年の歴史を誇る同校で前例がない出来事という。今春大学に進学する山口さんは、夢の公認会計士に向け、在学中の