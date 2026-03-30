『暁星（あけぼし）』（双葉社）は、2025年に発売された湊かなえさんの小説です。あらすじや読みどころ、本人のコメントなどを紹介します。『暁星』あらすじ2025年11月刊行の『暁星』は、文部科学大臣で大御所の作家が、式典で舞台袖から飛び出してきた男に刺されて死亡する事件から始まります。政治家の暗殺事件を入り口に、新興宗教の宗教2世が抱える苦しみと闇に、作家の想像力で向き合い、希望を伝える作品です。現役の