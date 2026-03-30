◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）若さが出たというのかな。浦田の何げないプレーが終盤の攻防、心理戦に影響を与えちゃったね。２死二、三塁で飛んだ一、二塁間のゴロ。捕っていても一塁アウトにできたかきわどいタイミングやったし、勝負をかけた上で捕れなかったんやから、捕ってほしかったけど仕方ない。ただ、問題はその後や。「あ〜やっちゃった」っていうような“間”を作っちゃったでしょ