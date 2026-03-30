◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）流れ出る汗を何度もぬぐった。巨人のドラ３・山城が、プロ初登板、初先発で洗礼を浴びた。３回途中を３安打５失点でＫＯ。「自分の実力が出せなかった」。降板が告げられると、うつむいてマウンドを降りた。自ら首を絞める、苦しい展開だった。「雰囲気にのみ込まれていた」と、制球が安定せず５四死球。２回１死一塁から伏見にこの回２つ目の死球を与えると、藤