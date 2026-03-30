今日30日の午後は、低気圧が近づく西日本で雨の範囲が広がるでしょう。その後もたびたび雨が降りますが、雨が降りだす前や雨上がりは花粉が飛びやすいです。しっかり対策をしてください。30日東京や仙台などで「極めて多い」今日30日は、低気圧や前線が近づく九州では昼頃から次第に雨の範囲が広がり、雷雨や激しい雨の降る所があるでしょう。四国と中国地方も、夜は各地で雨が降りそうです。雨が降る前は花粉が飛びやすいため、