「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）巨人３番の泉口友汰内野手が３安打１打点１四球と好調さを見せつけた。七回の右翼へ今季１号は一時は勝ち越しのソロに。「塁に出たいなと思っていい結果になった」と振り返った。４番のダルベックと２人で５安打５打点と奮起したが勝利には結びつかず。「最後、勝ちきれない弱さもあると思う。まだ始まったばかりですし、次に向けて準備したい」と前を向いた。