「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）終盤の“壁”に大きく阻まれた。巨人は４点のビハインドにも負けずに食らいつき、一時は追い越した。それでも届かなかった白星。八、九回に逆転を許す７失点と、大勢、マルティネス不在が響いた形での敗戦となった。勝ち越した直後の八回だった。左腕の北浦が佐藤輝に左前打を許したところで継投に突入。船迫を投入するも流れをつかめない。１死二、三塁とつながれ、坂本に同点打