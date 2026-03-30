「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）開幕カード３戦目の先発に起用された巨人のドラフト３位・山城京平投手（亜大）がプロの洗礼を浴びた。５四死球と乱れ三回途中で降板、５失点を喫した。「実力を出せなかったのが悔しい。雰囲気にのみ込まれていた」と重圧を明かした。２軍で出直しを図ることになった左腕は「また戻って来い、頑張れと言われたので、いい状態に持っていけるように」と誓っていた。