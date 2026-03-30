「選抜高校野球・準決勝、智弁学園２−１中京大中京」（２９日、甲子園球場）険しい道のりで、歩くことがあったとしても、諦めることなく夢を叶えて欲しい−。中京大中京（愛知）のエース安藤歩叶投手（３年）の名には、そんな願いが込められている。敗戦後、大勢の報道陣に囲まれた彼は、目を赤く腫らしながらも涙を流すことはなかった。まだ、道の途中にいるから。準決勝の前夜、宿舎で高橋源一郎監督（４６）は選手を集め