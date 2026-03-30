◇セ・リーグ巨人6−12阪神（2026年3月29日東京D）巨人は同点の7回2死、泉口が一時勝ち越しとなる右越え1号ソロ。完璧な一発を「塁に出ようと思った結果、一番いい結果になりました」と振り返った。2年目の昨季は打率.301をマーク。今季も開幕3試合を終えて打率.500と好調をキープする。4番・ダルベックは5回1死一塁から一時同点の左中間2号2ラン。「コンパクトなスイングを心がけてそれができた」と話した。