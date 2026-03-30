「選抜高校野球・準決勝、大阪桐蔭３−２専大松戸」（２９日、甲子園球場）準決勝が行われ、大阪桐蔭が専大松戸（千葉）を３−２で破り、優勝した２０２２年以来４年ぶりの決勝進出を決めた。プロ注目でエースの吉岡貫介投手（３年）が７回５安打１失点。前回登板から“復活”の好投で勝利を導いた。智弁学園（奈良）はプロ注目のエース・杉本真滉投手（３年）が７安打１失点で完投し、２−１で中京大中京（愛知）に勝利。阪神