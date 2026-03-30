新社会人は、新たな門出を迎える輝かしい存在です。ところが大人として扱うべきか、まだ支えるべきか。周りにいる家族はその迷いのなかで、すれ違う場面もあるようです。エピソード1：「連れ子は20歳」訪れた“自立”のタイミング22歳のAさん（仮名）は、自分と10歳しか違わない娘、ユイナ（仮名）ちゃんがいる年上男性と結婚しました。Aさんはユイナちゃんと打ち解けられないまま女の子を出産し、3年後に男の子を出産。血のつなが