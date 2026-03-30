「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）阪神・中川勇斗捕手が価値ある一打を放ち、感情を爆発させた。１点リードで迎えた三回、１死満塁の絶好機で変化球に食らいつき、左中間を破る２点適時二塁打。笑顔で手をたたき、力強く拳を握る。開幕から３試合連続スタメン起用の中、８打席目でうれしい初安打。さらにこの一本が、自身プロ初のタイムリーだった。プロ５年目で、初めての開幕スタメンをつかみ、３試合目にして藤