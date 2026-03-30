「ファーム・西地区、阪神１−１広島」（２９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）ＳＧＬに詰めかけた虎党が本塁打を確信するような一撃だった。三回２死三塁。先発右腕・河野の変化球を強振した阪神・西純矢外野手はバットを空へ掲げ、ゆっくりと走り出す。しかし大飛球は無情にも左翼フェンスに直撃。塁上では痛恨の表情を浮かべ、天を仰いだ。スタメン１０試合連続安打となる適時二塁打で先制点をもたらしたものの、試合後の西純