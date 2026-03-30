「オリックス５−４楽天」（２９日、京セラドーム大阪）就任２年目のオリックス・岸田護監督が、開幕３戦目で投手陣８人をつぎ込む“鬼継投”を断行。楽天との開幕カード勝ち越しを総力戦でもぎ取った。「正直、勝ってほっとしてます。想定はしていなかったけど、二回からは思い切って、と。リリーフ陣も本当に皆が頑張ってくれた」。この日はコンディション作りを優先した新助っ人・ジェリーの代役に田嶋が先発に回ったが、