「ＤｅＮＡ３−５ヤクルト」（２９日、横浜スタジアム）ハマスタにはベイ党のため息と悲鳴がこだました。ＤｅＮＡは終盤の逆転負けで、２３年以来３年ぶりとなる開幕３連敗。相川亮二新監督の初勝利は、お預けのままだ。２点リードの八回に暗転した。七回まで３安打無失点の快投を演じていた先発・石田裕が、３連打を浴び無死満塁。続くサンタナに投じたシンカーは右中間に運ばれ、走者一掃の適時二塁打となった。右腕の続投