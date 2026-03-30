新潟県三条市でダイキャスト用金型の製造や金属プレス加工を手がけていた川新金型製作所が、新潟地裁三条支部から破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、川新金型製作所は1992年9月に設立され、2005年3月には三条市金子新田に工場・事務所を新築し、事業拡大を進めていました。しかし、2024年8月に主力取引先であった燕市の金型業者が経営破綻し、多額の不良債権が