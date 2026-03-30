◇セ・リーグDeNA3−5ヤクルト（2026年3月29日横浜）DeNAは痛恨の逆転負けで23年以来3年ぶりの開幕カード3連敗。7回まで無失点投球の先発・石田裕が、2点リードの8回に崩れて一挙5失点で試合をひっくり返された。相川監督は今季初スタメンの度会を2番、今季初出場の筒香を3番で起用と打線をテコ入れ。度会は初回の先制ソロを含む3安打1打点、筒香も7回の右前適時打など3安打1打点をマークしたが、新指揮官に初勝利を届け