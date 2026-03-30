「ＤｅＮＡ３−５ヤクルト」（２９日、横浜スタジアム）これぞ“ブンブン丸”野球の真骨頂だ。ヤクルトは怒濤（どとう）の攻撃。終盤の逆転劇。ドラマチックにシーズン幕開けから３戦３勝だ。球団新人監督の開幕３連勝は若松勉監督の１９９９年以来２７年ぶりの快挙。池山隆寛監督は、かすれ声で「勝つっていうのは気持ちいいです」と必死に言葉を発した。采配がズバズバはまったのは２点を追う八回。連打で無死一、二塁とし