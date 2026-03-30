◇セ・リーグヤクルト5−3DeNA（2026年3月29日横浜）声が出ない分、喜びは全身で表現した。開幕3連勝を決めたヤクルト・池山監督は、つぶれた声で「勝つっていうのは気持ちいいね」と頬を緩めた。狙い通りに打線が機能した。出塁率も高く、長打も期待できるサンタナを開幕から2番起用。下位から始まる攻撃でのポイントゲッターの狙いが的中した。5得点した8回は0―2の無死満塁から、右中間へ逆転の3点二塁打。指揮官は代