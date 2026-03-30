「ソフトバンク８−４日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）ショックは感じさせなかった。就任１年目の２２年以来となる開幕３連敗での単独最下位にも、日本ハム・新庄剛志監督は笑みをたたえてまず報道陣に深々と一礼。笑わせると「この３連敗があったから、てっぺんがとれたっていうシーズンにしていきたいと思います」と、前向きな言葉を口にした。伊藤、達に続いて、この日も先発の有原航平が炎上した。昨季までの