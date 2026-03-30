2・5次元グループすとぷりが29日、結成10周年の記念アリーナツアーの開催を発表した。この日は、Kアリーナ横浜での所属事務所STPRの大型フェス「STPRFamilyFestival！！2026（すとふぇす）」の千秋楽公演に出演。6〜8月に愛知、大阪、福岡、東京で4都市13公演を行うと発表した。「みんな“ライブが楽しい楽しい”って言ってくれるんでね、すとぷりから重大なお知らせがあります」。満員札止めの観客のボルテージが最高潮