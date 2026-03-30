【モデルプレス＝2026/03/30】元グラビアアイドルで現在はタレントとして活動する天木じゅんが、30日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）15号に登場。美しいバストを披露している。【写真】30歳元グラドル、ランジェリーから美ボディ披露◆天木じゅん、豊満美バスト輝く同誌デビューしたのは2014年の部活ユニフォーム特集。以来、グラビア業界のトップランナーとして活躍。2025年4月1日にエイプリルフールのネタとして自身のX（