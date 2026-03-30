【モデルプレス＝2026/03/30】女優、格闘家、ラウンドガールとして活躍する宮原華音が、30日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）15号に登場。美しいバストを披露している。【写真】29歳仮面ライダー女優、美バスト＆くびれ披露◆宮原華音、美バスト際立つ「2012年三愛水着イメージガール」に当時最年少で就任し、特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（テレビ朝日）にクロトー役で出演した宮原。現在放送中のドラマ「牙狼〈GA