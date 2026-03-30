【モデルプレス＝2026/03/30】グラビアタレントの堀みなみが、30日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）15号に登場。美しいバストを披露している。【写真】堀みなみ、豊満美バスト披露◆堀みなみ「週プレ」登場調理師免許を所持し、元現場監督、さらに現在もOLとして働くという異例の経歴を持つ堀。2025年末に同誌誌面で発表した「DVDメーカーが選ぶグラビア・オブ・ザ・イヤー 2025！！」では新人賞を受賞した。今号ではイエロー