【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の町田啓太が、このほど神奈川県内で開催された日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（4月11日よる9時からスタート）制作発表会見に、松本穂香、藤本美貴、比嘉愛未、江口洋介とともに出席。タイトルにちなんだ“〇〇すぎる”一面についてトークした。【写真】35歳イケメン俳優「筋肉とタトゥーが美しい」衝撃の入れ墨びっしり姿◆町田啓太主演「タツキ先生は甘すぎる！」本作は、小