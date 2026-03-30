◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）巨人の開幕カード３連戦は○●●で負け越し。１３年から続けていた開幕カードの勝ち越しが１３年連続でストップした。５２年の本拠地制以降、巨人の開幕カードが阪神戦だった年は（☆はその年の阪神戦に勝ち越し）年勝敗年勝敗６２●●☆０２●●☆６３●○○０４●●●☆７２○○☆１４○●○☆７８○○☆１８●○○８４△●●☆