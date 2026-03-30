◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）確信があった。最高の手応えが残るバットを、泉口は右手で高々と突き上げた。「塁に出たいなと思って、一番いい結果になりました」。５―５で迎えた７回２死、阪神・及川の内角１３９キロツーシームを完璧に捉えた打球は右翼席上段で弾んだ。特大の１号ソロで、一時勝ち越しに成功した。広角に快音を連発した。初回１死一塁で左中間を破る二塁打を放つと、３回１