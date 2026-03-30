◆米大リーグカブス―ナショナルズ（２９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が、本拠のナショナルズ戦で先発マウンドに立ち、メジャー３年目をスタート。初回に３ラン浴びるも２回以降立ち直って５回０／３を６安打７奪三振４失点だった。今永は初回１、２番打者をスプリットで連続三振に仕留めたが、ハウス、ライルに連続安打され、５番のウィーマーに低めのシンカーを左中間スタン