◆米大リーグブルージェイズーアスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、メジャー初アーチを放った。ヒーローインタビューではゲレロらから水をかけられてびしょびしょとなり「与えられたところで結果を出せるように準備しています。（日本とは）球場の雰囲気から全部が違うの