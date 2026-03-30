◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―１２阪神（２９日・東京ドーム）力みのないスイングとは裏腹に、ダルベックの打球はグングンと伸びていった。「感触は良かったです。いつもコンパクトに振ることを意識しているので、それができたと思います」。２点を追う５回１死一塁で真ん中高め１４８キロ直球を捉えて一時同点の２号２ラン。巨人の４番が開幕３戦目までに２本塁打をマークするのは１７年の阿部慎之助以来と、第９７代の主砲と