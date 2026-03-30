カブスの今永昇太投手（32）が29日（日本時間30日）、ナショナルズ戦に今季初登板初先発し、5回0/3を投げて4失点だった。昨季はレギュラーシーズンからポストシーズンにかけて11試合連続で本塁打を許すなど“一発病”だったが、今年も悩まされそうだ。オープン戦でも1日（同2日）のホワイトソックス戦で3被弾し、7日（同8日）のアスレチックス戦でも1被弾を許していた。そして、今季初登板となったナショナルズ戦。先頭から2