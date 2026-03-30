「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）主将の雄たけびがチームに火を付けた。阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が途中出場から３打点の大暴れ。１点を追う八回１死二、三塁から中前へ同点打を放ち、好走塁も見せた。九回には中越えの２点適時三塁打で巨人にとどめを刺した。チームは２連勝を飾り、２００４年以来、２２年ぶりとなる巨人との開幕カード勝ち越しを決めた。珍しく感情を爆発させた。坂本が塁上で“さぁいくぞ