◇パ・リーグ楽天4−5オリックス（2026年3月29日京セラD）プロの洗礼を浴びた。楽天ドラフト1位右腕・藤原が初登板初先発も3回8安打4失点で初黒星。初回に2点の援護をもらったが、その裏に先頭から3連打を浴びわずか5球で1点を失うなどこの回3失点。「いい流れを持ってこないといけない場面だった。簡単に打たれてしまったのは自分の実力」とうなだれた。チームは3年連続の開幕カード負け越し。最速156キロ右腕は「プ