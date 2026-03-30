「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が途中出場から３打点の大暴れ。１点を追う八回１死二、三塁から中前へ同点打を放ち、九回には中越えの２点適時三塁打で巨人にとどめを刺した。◇◇宜野座でも、日の丸を背負った宮崎でも、坂本は最後までグラウンドに残っていた。「今年が一番重量も上がってるからね」。３２歳になって、ウエートトレーニングの重量を更新。昨年１１月の侍