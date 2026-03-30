開催：2026.3.30会場：ロジャーズ・センター結果：[ブルージェイズ] 5 - 2 [アスレチックス]MLBの試合が30日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアスレチックスが対戦した。ブルージェイズの先発投手はエリック・ラウアー、対するアスレチックスの先発投手はルイス・モラレスで試合は開始した。1回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 初球を打って