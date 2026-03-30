【その他の画像・動画等を元記事で観る】 矢沢永吉が、4月8日よりテレビ朝日にて放送がスタートするドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』の主題歌を担当することがわかった。主題歌となるのは、矢沢が本作のために書き下ろした新曲「BORDER」だ。 ■トラックで【爆走する捜査本部】!? 君塚良一が描く、かつてない刑事ドラマがこの春、誕生する 『ボーダレス～広域移動捜査隊～』